Booba n'a pas le temps avec ses voitures !

Plus de 500 000 euros de bolides dans le garage.

La réussite le connait bien ! Devenu homme d'affaire de l'année côté business et artiste incontournable de la scène rap française, Booba n'est pas arrivé là par hasard et s'est donné à fond depuis plus de vingt ans pour y arriver.

Entre ses nombreux disques d'or et de platine, ses singles d'or, de platine et de diamant, B2O s'est créé une fortune impressionnante et il aime la montrer. En effet, le Duc vient de dévoiler une photo de ses deux voitures de luxe sur son compte Instagram.

B2O possède dans son garage une Rolls Royce Wraith de couleur noir en fibre de carbone ou fibre de verre composite d'environ 300 000 euros. De plus, la voiture a été revue et corrigée par Eagles Motorsport aux États-Unis.

À droite de la Rolls Royce, le boss du 92I est également l'heureux détenteur d'une Lamborghini Huracan Nero Nemesis noir mat au prix de 220 000 euros. Il a d'ailleurs acheté ce monstre juste après sa défaite face à Nekfeu lors des Victoires de la musique 2016 dans la catégorie urbaine.