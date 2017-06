Bientôt une émission ‘’Capital’’ sur le streaming !

​M6 préparerait un documentaire sur le streaming et la fraude.

Enfin ! On attendait une émission ou un documentaire sérieux qui se pencherait sur la question du streaming et des fraudes. Et selon plusieurs sources, M6 est justement en train de préparer une émission ‘’Capital’’ spécialement dédiée à toute cette partie obscure de l’industrie musicale.

Ce numéro devrait s’intéresser aux différentes méthodes qui permettent aux artistes de gonfler leurs chiffres de streaming, les faisant accéder plus facilement à des récompenses tels que les singles d’or qui tombent par millier en ce moment.

Un sujet qui rappelle étrangement la vidéo postée par Maître Gims et relayée par Booba sur leur compte Instagram, où on voit des centaines de téléphones visionner certains titres en boucle sur des plateformes telles que Spotify.

A quoi sert de gonfler artificiellement les chiffres du streaming ? Si les chiffres de vues sont faux, les rappeurs seront incapables de remplir des salles avec des vraies personnes. Mais justement, c’est là où le bail devient vicieux : si demain vous sortez un morceau, et que vous achetez 200 000 vues, vous serez placés en Top Tendances Youtube sur leur page d’accueil. Et forcément, ça va vous ramener plus de monde, puisque que votre morceau sera déjà considéré comme un gros truc, un titre qui buzz, qu’il faut écouter.

Certaines entreprises ont fait de ce business leur fond de commerce, et vous pouvez par exemple acheter 500.000 écoutes sur Spotify pour la modique somme de 1500 euros.

L’utilité de la fraude en streaming est donc surtout d’accroître sa popularité de manière artificielle, pour accéder au statut de star, ou de MC bankable. Une fois ce statut de star acquis, plus besoin de frauder, car la fanbase est alors bien réelle. C’est d’ailleurs pour ça que Booba et Maître Gims se permettent de tacler ceux qui ont recours à ce type de fraude : car ce sont de vraies stars, avec de vrais fans, et qu’ils n’ont pas besoin de frauder pour faire leur million de vues.

On a donc hâte de voir comment M6 va aborder le sujet. D’autant plus qu’une rumeur circule selon laquelle des noms de rappeurs devraient sortir… Ca va faire mal !