Jul, d’or et de diamant !

​Après PNL, c’est au tour de Jul !

Jul est définitivement dans un autre monde. Après avoir rafflé une victoire de la musique, et dépassé tous les records de vues pour son tube ‘’Tchikita’’, il vient de décrocher une nouvelle récompense. Et une très belle récompense, car très peu sont les rappeurs à avoir pu atteindre un tel score en chiffres de ventes, encore moins en sortant trois albums par an, ce qui réduit considérablement la durée de vie de chaque projet.

Cette fois, c’est un disque de diamant qui vient de lui être attribué. Un disque qui récompense les 500.000 exemplaires vendus de son album ‘’My World’’, sorti en décembre 2015 et réédité peu de temps après.

Le MC a tenu à remercier tous ses fans dans un message hyper touchant (et assez mal écrit, comme d’habitude, mais on le pardonne), qu’on vous fait découvrir ci-dessous.

On lui envoie de la force aussi, et on attend avec impatience son retour dans les backs, le 30 juin prochain !