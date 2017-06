Justin Bieber et David Guetta préparent un nouveau tube !

Un futur hit de l’été, très certainement.

Alors que David Guetta s’est spécialisé depuis quelques années dans les collaborations avec les rappeurs (depuis l’excellent ‘’Memories’’ avec Kid Cudi, ou plus récemment, ‘’All the way up’’ avec Fat Joe et French Montana). L’une des plus célèbres figures mondiales de la musique électro fait mouche presque à chaque fois.

Cette fois, c’est aux côtés de Justin Bieber, avec qui il a déjà collaboré plusieurs fois, que David Guetta fait son retour dans le rap game. C’est par un message Twitter du chanteur américian qu’on a appris la nouvelle.

Visiblement, le son s’appellera ‘’2U’’, comme indiqué dans le message. Et si on en croit son second post Twitter, où sont énoncés plusieurs noms de filles, on peut penser que ce sera encore une chanson d’amour.

Probablement le son que vous entendrez tout l’été quand il sortira !