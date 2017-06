Dr Dre serait présent sur le dernier projet de The Game !

Les deux géants de Compton se réunissent sur le même album !

Alors qu’il prépare son prochain mais aussi son dernier album intitulé « Westside Story », le rappeur The Game continue de nous faire saliver.

Alors qu’il annonce mettre Kendrick Lamar sur son futur opus, la confirmation qui réjouit ta journée est bien celle-ci : le producteur et star du hip-hop Dr Dre sera bien sur l’album du Game !

Cela fait depuis 2005 que The Game n’a pas kicker sur une prod signée Dr Dre !

Le génie musical de Compton City aurait produit quelques sons pour ce nouvel album. C'est sur son Instagram que l'artiste nous partage sa motivation qu'il esaye de retranscrire à travers son projet.

« Jour 1 : Westside Story. Session privée. C'est juste moi et les prods de Dre. Je peux vous promettre de la douleur, de l'amour, du sacrifice et du dévouement dans mon taffe. Mon dernier album, on va le faire put*** #Nouveaustudio #Nouvelleénergie »

On espère être autant réjouis de l’album que de la belle nouvelle et de cette connexion spéciale West Coast !