La mixtape de Neymar est très lourde !

​Oui oui, Neymar, le footballeur, fait aussi des mixtapes !

Alors que sa saison vient à peine de se terminer, le très remuant Neymar ne peut visiblement pas rester en place, et a décidé de se lancer dans un nouveau projet : la musique. On le savait amateur de son depuis longtemps, notamment de rap US, mais aussi de sons plus dansants.

En partenariat avec Nike, son sponsor principal, le footballeur nous a sorti une mixtape de 17 titres ! Bon, ça n’est pas une véritable mixtape de Neymar, dans le sens où le footballeur ne rappe pas, ça serait plutôt une compilation de titres qui ont plu au rappeur, un peu à l’image des compils’ de DJ’s dans les années 90/2000.

Il a d’ailleurs été aidé par Flavio Rodriguez pour donner une cohérence au projet. Un petit clip a même été réalisé pour mettre en avant cette mixtape.

Au niveau de la tracklist, on retrouve de très bons titres, comme l’excellent ‘’U Rite’’ de They, ou encore le gars Josman, que vous connaissez bien ici en France. Les italiens du Dark Polo Gang sont également présents avec leur morceau ‘’Streetwear’’ (forcément), ainsi que beaucoup d’autres belles découvertes, rap ou electro.

On vous met la tracklist et les liens vers Soundcloud, où la mixtape est disponible !

Tracklist de la Neymar Jr Mixtape :

1. Ba$$ilones - Hat Trick (ES) (00:00)

2. Yas Werneck - Coméki (BR) (00:30)

3. Donae’o - Bingo (UK) (01:34)

4. Swoosh God - Ain’t No Way (US/NYC) (02:42)

5. Yung Beef - Dinero De La Ola (ES) (04:18)

6. Dark Polo Gang - Streetwear (IT) (05:31)

7. DJ Thai - Fight feat. Duarte & Manfrim(BR) (05:51)

8. Dellafuente - Para Que Quieres El Dinero (ES) (06:21)

9. Bad Gyal - Fiebre (ES) (07:38)

10. Paigey Cakey - Boogie (UK) (09:04)

11. Young T & Bugsey - Gangland feat. Belly Squad (UK) (10:11)

12. StartRap - Por Mim (BR) (11:15)

13. Josman - Doobie (FR) (12:23)

14. Maikel Delacalle - Tus amigas (ES) (13:18)

15. Afrojuice - Afrotwerk (ES) (14:44)

16. Indigo Jams - Insomnia (ES) (15:43)

17. They. - U Rite (US/LA) (16:40)