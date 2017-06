40 Years Of Hip Hop : Un mashup impressionnant sur l'histoire du rap !

Combien d'artistes reconnaîtrez-vous dans ce mashup à couper le souffle ?

Il aura tout de même fallu plus d'un an pour concevoir ce mashup. The Hood Internet, ce duo venu de Chicago et connu dans le milieu, a voulu rendre hommage à quarante-ans d'histoire du hip-hop en rassemblant pas moins de cent-cinquante titres d'une centaine d'artistes différents.

Un travail de titan dans lequel on retrouve les pionniers du genre comme la nouvelle génération. Entre Tupac, Biggie, Afrika Bambaataa, Jay-Z, Eminem ou encore Drake, Kendrick Lamar (pour les plus faciles) et on en passe, il y en a pour tous les goûts !

En seulement trois minutes et cinquante-cinq secondes, The Hood Internet a réussi à enchainer ses nombreux titres tout en les faisant rimer, un travail qui mérite de faire le tour du monde !