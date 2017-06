Lana Del Rey de retour avec Asap Rocky et Playboi Carti !

La chanteuse a dévoilé un nouvel extrait de son prochain album "Lust For Life"

Lana Del Rey est plus dans la qualité que dans la précipitation. Alors que son dernier album "Honeymoon" remonte à 2015, la chanteuse a récemment annoncé la sortie de son nouvel opus "Lust For Life" prévu le 21 juillet prochain.

Après avoir dévoilé le visuel de "Lust For Life" en compagnie de The Weeknd, la new-yorkaise vient de dévoiler un nouvel extrait sur son compte Instagram. Au volant de sa voiture et cheveux au vent, on entend (difficilement) la voix de Playboi Carti se mélangeant à celle de Lana. Malgré une absence de titre, la légende nous informe qu'ASAP Rocky et le producteur Boi-1da seront présents sur la chanson.

On attend désormais de découvrir l'intégralité de ce titre nous faisant déjà saliver !