Joey Badass travaille avec P.Diddy !

​Pour son nouvel album ?

Alors que son album ‘’ALL-AMERIKKKAN BADASS’’ est sorti il y a à peine deux mois, Joey Badass est déjà de retour au charbon, prêt à confirmer son statut de ‘’futur meilleur rappeur’’ qu’on lui a collé sur le front depuis la parution de sa mixtape ‘’Summer Knights’’.

Il faut dire que le MC de Brooklyn est attendu au tournant par le public, notamment depuis qu’il a déclaré qu’il rappait mieux que Tupac. Et pour ne pas décevoir les espoirs placés en lui, Joey a décidé de s’entourer d’un très grand producteur de légende, en la personne de… P.Diddy !

Une connexion qui ne pourrait pas être plus New-Yorkaise ! On a hâte de voir à quoi ressemblera cette collaboration. Et surtout, on attend le feat ! Et vous ?