Quand Pharrell Williams réalise le rêve d'un enfant malade !

Le petit Reef Carneson a eu des raisons d'être "Happy".

Samedi soir dernier, Pharrell Williams se produisait au Roots Picnic Philly à Philadelphie. Alors que les fans attendaient avec impatience le titre le plus connu de l'artiste intitulé "Happy", ils ont été agréablement surpris.

Quelques jours avant, Reef Carneson âgé de huit ans et souffrant d'une leucémie lymphoblastique aiguë a envoyé une vidéo (aidé par le célèbre magnant de la weed Milk Tyson) à son idole Pharrel Williams pour lui demander un Facetime.

Une fois le message arrivé à ses oreilles, le chanteur a invité Reef à son concert cependant, le système immunitaire de l'enfant était trop faible pour le transport aérien donc l'artiste a engagé une voiture privée afin de l'y emmener depuis Cincinnati.

Une fois arrivé, un hôtel 5 étoiles attendaient le jeune garçon et son entourage ainsi que des billets et des passes VIP. Si Reef Carneson pensait avoir réalisé ses rêves, il était loin du compte…En effet, Pharrel Williams a invité Reef ainsi que sa sœur à monter sur scène et à chanter "Happy" avec lui.

N'oublions pas que le lendemain, le chanteur a pris le premier avion pour se rendre au concert "One Love Manchester" organisé par Ariana Grande, un week-end des plus généreux pour l'artiste !