Un nouvel album pour Kaaris ?

Et c’est pour bientôt…

Alors que la France ne s’est pas encore totalement remise des hits ‘’Tchoins’’, ‘’Nador’’ et ‘’Blow’’, Kaaris serait déjà en train de travailler sur un nouveau projet. Un nouveau projet musical, car il est également occupé à sortir son film aux côtés de Scott Eastwood. A côté de tout ça, il est donc déjà en train de finaliser son prochain album.

C’est en tout cas ce que laisse entendre cette photo publiée par Kaaris sur son compte Facebook. Le rappeur de Sevran a en effet partagé une photo de lui avec un grand sourire, et en légende : ‘’DOZO rigole parce qu’il a écouté le nouvel album’’.

Un message on ne peut plus clair. On attend donc les prochains extraits !