Jul bientôt sur TF1 ?

Le rappeur hésite encore…

Sa première apparition télévisée à une heure de grande écoute avait fait forte impression. Jul, vêtu en D’or et de Platine de la tête aux pieds, était venu, triomphal, chercher son trophée et interpréter son plus grand succès commercial, ‘’Tchikita’’.

Alors que les apparitions télévisées de Jul sont extrêmement rares, il est pourtant possible qu’on revoie le marseillais sur nos écrans, et cela très rapidement. C’est le MC qui a dévoilé l’information sur son compte Facebook.

En effet, il serait bientôt invité à se produire en direct pendant un prime de TF1, le 17 juin prochain, lors d’une émission animée par Nikos Aliagas. Seulement, Jul déteste être filmé ou apparaître à la télévision. Mais d’un autre côté, il est conscient que ses fans ont envie de le voir. Il a donc fait un long post pour demander à ses followers ce qu’ils en pensaient.

Et vous, quel est votre avis ?