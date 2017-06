''Up In Smoke Tour 2'' est toujours d'actualité, selon un tweet étrange d'Ice Cube !

On y croit de plus en plus…

En octobre 2015, Dr Dre a fait une annonce des plus incroyables en direct de l'émission "The Pharmacy" sur la radio Beats 1 d'Apple Music.

En effet, le rappeur/ producteur/ businessman a annoncé ce jour-là qu'il souhaitait partir dans une tournée européenne en compagnie de Snoop Dogg, Eminem et Kendrick Lamar : "Tourner en Europe, c'est une des choses que je rêve de faire. Je vais appeler ça 'Beats&Rhymes'. Je veux que ce soit avec Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar et moi. Je veux aller là-bas et apporter à l'Europe le même amour qu'elle m'a apporté au cours de ma carrière. Voilà, c'est mon rêve. J'espère qu'on pourra le réaliser."

Une annonce que Snoop Dogg a confirmé par la suite : "Dre est en train de recruter l'équipe du tour, il attend juste le bon moment"

Cependant, nous n'avions plus trop de nouvelles de cette tournée, mais un célèbre rappeur est venu réanimer l'étincelle lors d'un tweet. Un fan n'a pas hésité à lui demander sur son compte Twitter si le projet de Dre était encore d'actualité, Ice Cube a fait monter la pression d'un cran en seulement quatre mots : "I wish. Call Dre" ("j'espère. Appelle Dre")

La tournée "Beats & Rythmes" semble repartie de plus belle, on peut également en déduire qu'Ice Cube sera aux côtés de K-Dot, Snoop et Eminem. On attend désormais que Dre réponde !