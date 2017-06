L’album de Nas est terminé dans deux semaines !

​Et il arrive bientôt…

Nas semble revenir sur le devant de la scène en ce moment! Une signature chez Dj Khaled, une aventure avec Nicki Minaj, une participation à la série The Get Down, une tournée avec Lauryn Hill, on peut dire que les choses roulent pour lui en ce moment.

Et ça pourra bien aller encore mieux pour lui d’ici quelques semaines ! En effet, le rappeur du Queens a annoncé ce week-end à la presse : ‘’Deux semaines. On arrive cet été. Ça va être chaud mec !’’. Une excellente nouvelle pour tous les fans de rap East Coast, dont Nas demeure une des figures emblématiques.

Et si on a tout compris, le projet devrait donc sortir sur le label de Dj Khaled. Avec forcément une participation du fils Khaled, du coup.