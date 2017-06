Découvrez les rappeurs validés par Matuidi !

​Le footballeur a pris le temps de parler de rap et de sa marque de vêtement.

Depuis quelques jours, Blaise Matuidi a terminé sa saison avec le PSG, qui a été plutôt longue et difficile. Blaisou est donc en vacances jusqu’à début août et la reprise du championnat de France. Il a le temps de s’occuper de son business et de ses affaires extra-foot.

Le milieu de terrain du PSG s’est assis devant la caméra de Rapunchline pour parler de sa marque de vêtements, et aussi des rappeurs qu’il écoute en ce moment. Parmi eux, on retrouve bien entendu Niska, mais on retrouve aussi Damso !

Il déclare notamment avoir été touché par la chanson ‘’Kin la belle’’ en raison de ses origines. Une belle validation pour l’artiste, qui fait plus que jamais l’unanimité !