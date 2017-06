Rohff demande des excuses au président Macron !

Rohff et d'autres rappeurs étaient très remontés contre le président ce week-end.

Lors de son élection il y a un peu plus d’un mois maintenant, Emmanuel Macron avait pu bénéficier de nombreux soutiens de la part de plusieurs rappeurs français, qui l’ont logiquement soutenu contre Marine Le Pen. Mais avec les déclarations qu’il a faites la semaine dernière, pas sûr qu’il soit autant soutenu la prochaine fois.

En effet, Le Quotidien de Yann Barthès a sorti une vidéo où on voit le président faire une plaisanterie plutôt douteuse sur les Comoriens lors d’un voyage en Bretagne.

Immédiatement les réactions indignées sont apparues partout sur la Toile, et celle de Rohff mérite bien qu’on s’y attarde un peu, car on sent que le rappeur a été touché.

Le rappeur n'est pas le seul à avoir réagi, puisque Soprano ou encore Alonzo par exemple, ont eux exprimé leur déception sur leurs comptes Instagram.