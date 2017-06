Encore de l’or pour Damso !

​Damso ne s’arrête jamais !

Décidément, on se demande bien ce qui va pouvoir arrêter Damso. Après avoir fait tomber tous les records de stream pour un artiste francophone, il continue sur sa lancée en étant à nouveau récompensé pour un de ses titres.

Cette fois, c’est le morceau ‘’A. Nwaar is the new black’’, issu de l'album Ipséité qui est certifié single d’or, avec donc 10 millions de ventes ou équivalents streaming. Une excellente performante, pour un morceau qui le valait bien, puisqu’il est sans doute un des meilleurs du projet. L’information a immédiatement été partagée par Booba, le chef de son label 92i.

Encore une fois, félicitations à lui, et beaucoup de force pour la suite !