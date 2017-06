NTM sont-ils des musiciens ?

Kool Shen et Joeystarr ne sont pas d’accord…

Alors que le groupe NTM est au cœur de l’actualité, avec une reformation qui a fait un vrai carton (deux bercy remplis en 9 minutes), les deux rappeurs font le tour des émissions pour parler de leurs projets, de leur histoire. Au micro d’Europe 1, Kool Shen et Joeystarr ont dû débattre sur le fait de savoir s’ils sont des musiciens ou non.

Kool Shen, plutôt modeste, a préféré dire qu’il n’était qu’un artiste, car il a ‘’Trop de respect pour les musiciens ? Je ne joue pas de basse, pas de clavier, pas d’instrument. J’ai un peu de mal à dire que je suis musicien’’.

Joeystarr, lui, a réagi immédiatement en disant qu’ils n’étaient pas d’accord : ‘’On est devenu des musiciens. On a commencé avec le rap et tout est allé très vite. Avec le temps, on a su tendre l’oreille. Ce n’est pas une histoire de tendance, on a continué à être dans ce constat d’urgence, mais avec plus de musicalité’’.

Il en profite pour balancer une petite vanne à son collègue : ‘’on finit avec un groupe sur scène, parce qu’il y a un côté organique qui nous correspond. Et puis toi (Kool Shen), avec ce que tu écris, on sent bien que tu joues du pipeau quand même !’’.

Un petit tacle gentil !