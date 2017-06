Kool Shen, Seth Gueko et Nessbeal en plein tournage d’un film !

Quand le rap game s’attaque au grand écran !

Le film d’Olivier Marchal intitulé « Paradise Beach » réunira les trois rappeurs dans une aventure qui se déroulera en Thaïlande.

Les deux amateurs de cinéma Seth Gueko et Kool Shen se retrouvent pour nous montrer leur talent devant une caméra, mais cette fois-ci, ce n’est pas un clip.

Alors que Seth Gueko fait une apparition dans le film « Pattaya », le rappeur du duo NTM, Kool Shen est habitué des plateaux, notamment pour ses rôles importants comme « Réparer les vivants » ou encore « Abus de faiblesse ».

Le scénario nous immerge dans des histoires de voyou et de la pègre thaïlandaise, précisément à Phuket, lieu phare des français lorsqu’ils voyagent en Thaïlande et surtout là où se trouve le bar de Seth Gueko !

On n’oublie pas Nessbeal qui détient aussi un rôle et on attend la surprise avec impatience.