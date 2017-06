Hooss lâche le clip de ''Paternelle'' !

Découvrez le dernier clip de Hooss : Parternelle extrait de l'EP "Première presse" disponible gratuitement.

Venu de Fréjus, Hooss ne cesse d'évoluer au fil des titres. Après un certain succès de son premier album "Temps Plein" dévoilé le 10 mars dernier, le sudiste n'a pas chômé et a lâché au plus grand plaisir de ses fans un EP peu de temps après.

Intitulé "Première Presse", le sudiste a balancé le 5 mai dernier ce projet de huit titres accompagné d'un premier visuel intitulé "Alcoolisé". Aujourd'hui, l'artiste de La Zaine nous présente le second clip de cet EP en direct de sa cité.

Intitulé "Paternelle", Hooss, qu'on reconnait dès les premières secondes par son timbre de voix semi-cassé, s'affiche en compagnie de ses potes. Cheveux en arrières, lunettes de soleil sur le nez, le rappeur rappe en toute tranquillité et nous offre un titre aussi décontracté que le personnage face à la caméra de Motion production.