''STAN'' d'Eminem fait son entrée dans le dictionnaire !

"Je stan, tu stans, il stan, nous stanons, vous stanez, ils stanent"

Sûrement l'un des titres les plus célèbres d'Eminem, "Stan" disponible en version courte et longue est devenu l'un des plus grands sons rap de tous les temps et l'on comprend pourquoi.

En collaboration avec Dido dont le sample est tiré du titre "Mercy" de cette dernière, "Stan" raconte l'histoire "fictive" d'un fan totalement obsédé par le rappeur. Un scénario qui tourne au drame lorsque le fameux "Stan" tue sa femme enceinte et meurt d'un accident volontaire.

Le prénom Stan est, devenu grâce à Slim Shady et Oxford, un mot à part entière vu qu'il vient d'entrer dans le dictionnaire. En plus d'être un prénom et un mot, Stan est même considéré comme un verbe !

En effet, sur le dictionnaire Oxford consultable en ligne, voici la définition officielle de Stan :

Nom: Un fan trop zélé ou trop obsédé d'une célébrité en particulier.

"Il a des millions de stans qui sont obsédés par lui et qui le surnomment dieu du rap."

Verbe: Etre fan trop zélé ou trop obsédé d'une célébrité en particulier.

"Vous savez tous que je stan Katy Perry, donc j'étais excité de voir la cover de son prochain album."

Origine: Début du 21ème siècle: Probablement une allusion à la chanson "Stan" du rappeur américain Eminem sortie en 2000 qui parle d'un fan obsédé.