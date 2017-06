Le nouvel album de La Fouine a-t-il déjà fuité ?

Apparemment certains auraient déjà l'album en poche.

Alors que de nombreux fans n'ont plus qu'un jour à tenir avant la sortie du nouveau projet de La Fouine tant attendu "Capitale Du Crime Censuré", d'autres l'ont apparemment déjà en poche.

Cet opus, dans lequel Fouiny Baby y place beaucoup d'espoirs et dont on connaît déjà certains singles comme "Chargée", "Litron", "RS4" ou encore "Donne-moi mes sous", vient apparemment de fuiter en version physique si on en croit la publication de nos confrères chez RaptualitésFR.

Il semblerait qu'un fan ait déjà le projet en main, une mixtape au prix de 13 euros 99 d'après la photo. "Capitale Du Crime Censuré" sera disponible ce soir à minuit sur toutes les plateformes de téléchargement légal, la version physique sera disponible dès l'ouverture des magasins.

Qui va le choper ?