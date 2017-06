Le festival Rock en Seine n'est pas prêt pour ce Line-Up !

Le rap est de plus en plus mis en valeur.

Après avoir reçu l'an dernier les Casseurs Flowters, Anderson. Paak ou encore The Underarchivers, le festival parisien met les bouchées doubles pour cette édition 2017.

Du 25 au 27 août prochain, le domaine de Saint-Cloud accueillera bien évidemment de nombreux artistes rock, mais le rap sera de plus en plus à l'honneur. Alors qu'on apprenait en mars dernier que Cypress Hill serait de la partie, de nouveaux artistes Hip-Hop viennent de valider leur présence sur la scène de "Rock en Seine".

En effet, vous aurez l'occasion de voir d'autres grands noms américains comme Vince Staples et Denzel Curry et, côté francophones, Caballero & JeanJass et Columbine seront de la partie. Noté également que Roméo Elvis, Rejjie Snow et Gracy Hopkins viendront également fouler les planches du festival.

Pour vous inscrire, rendez-vous sur la billetterie du festival. Faites vite, les places s'écoulent très rapidement !