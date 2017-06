Lacrim et Booba, un featuring en or !

​La connexion entre les deux MCs est une réussite !

L’album de Lacrim, ‘’Force et Honneur’’ a été un succès sans précédent pour le rappeur du 94, validé par de plus en plus de monde. Tous les fans de rap attendaient cet album, sorti peu de temps après sa sortie de prison, et du coup, il a gagné son disque de platine en moins de trois semaines.

Parmi tous les titres du projet, il y en a certains qui ont fait plus parler que d’autres, et notamment ce featuring entre Lacrim et Booba, ‘’Oh bah oui’’, qui a fait beaucoup de vagues. Ce titre a tellement buzzé qu’il est désormais single d’or depuis hier !

C’est Booba et Lacrim qui ont partagé l’info sur leurs comptes Instagram. Maintenant que le single d’or est là, on aimerait bien voir le clip de ce morceau ! Mais visiblement ça n’est pas pour tout de suite…