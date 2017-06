Sean Paul tacle Drake !

​Sean Paul n’a pas peur de Drizzy…

Finalement, tout le monde ne veut pas faire la paix avec Drake ! Alors que tout le rap game craint le canadien et son influence de plus en plus grande dans l’industrie de la musique, Sean Paul, lui, ne se pose pas de questions. Drake ou pas Drake, la légende du dancehall a balancé un bon tacle en règle au rappeur canadien dans une interview pour Metro.co.uk .

La cause ? Il accuse Drake de ne pas assez créditer les artistes dancehall qui ont inspiré Drizzy sur tout son album ‘’Views’’, et notamment pour le titre ‘’One Dance’’ : ‘’Je pense que quand One Dance sort, ça aurait était bien pour nous qu’il (Drake) mette toute la culture en avant’’, a déclaré le jamaïcain. ‘’Il est pote avec plein de gens dans la musique en Jamaïque, et c’est génial, j’en suis très heureux. Mais s’il avait mis en avant plus de monde et dit ‘’Cette musique c’est que de l’amour’’, ça aurait été cool’’.

Il enchaîne un peu plus tard en parlant d’Ed Sheeran et de son titre ‘’Shape Of You’’ : ‘’ Ed Sheeran a fait un seul hit inspiré du dancehall. Mais c’est un seul son, Drake a fait un album rempli de dancehall, et je pense qu’il aurait pu donner un peu plus de forces dans la presse aux gens d’ici’’.

Il avait également déclaré au Guardian, plus tôt dans l'année, que ‘’ C'est assez dur de voir des gens comme Drake ou Justin Bieber faire de la musique dancehall sans vraiment comprendre d'où vient le mouvement, ni réellement l'expliquer. Beaucoup de gens se fâchent et deviennent mauvais à cause d'eux. En Jamaïque je croise des artistes qui ne sont pas comme Major Lazer et qui pensent que Drake et Kanye sont, en quelques sortes, des voleurs’’. On ne peut qu’être d’accord avec lui !