Mayweather donne son avis sur les jeunes rappeurs !

​Et il n’y va pas par quatre chemins…

La superstar de la boxe US, Floyd Mayweather, n’est pas seulement un boxeur de talent. C’est aussi un gros fan de rap, comme en témoignent les gros sons US qui rythment ses entrainements ou ses entrées sur le ring, et il est d’ailleurs très ami avec 50 Cent et beaucoup d’autres rappeurs.

Comme Mayweather a une haute opinion de lui-même, il s’est permis de donner son avis sur le rap, ce qu’il considère comme de la bonne musique ou pas. Invité chez Dj Whoo Kid, le boxeur a balancé un direct du droit à la nouvelle génération de rappeur, et c’est plutôt saignant.

‘’Aujourd’hui, c’est devenu normal d’être un junkie, c’est complétement fou qu’il soit devenu acceptable de faire une overdose, de prendre n’importe quelles drogues, que ce soit cool d’être un junkie. […] Quand vous revenez en arrière et que vous écoutez les rappeurs légendaires, vous vous rendez compte que leur musique est à l’épreuve du temps. Des mecs comme Biggie et Tupac faisaient de la musique qui ne vieillit pas’’, a-t-il déclaré à Whoo Kid.

Un beau tacle dans les règles. On a hâte d’être à son combat contre McGregor, histoire de voir s’il manie toujours aussi bien les poings que les mots.