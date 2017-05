''Cherry Bomb : The Documentary'' de Tyler The Creator est enfin disponible !

Quarante-trois minutes de purs plaisirs.

Alors qu'il devait être disponible en janvier dernier, "Cherry Bomb : The Documentary" vient tout juste de débarquer sur YouTube. Ce documentaire suit Tyler, The Creator et son équipe et nous invite dans la création de son quatrième album solo "Cherry Bomb" dévoilé le 13 avril 2015.

Réalisé par Illegal Civ, ce making-of de quarante-cinq minutes nous permet d'en apprendre davantage sur la conception de cet opus aux antipodes de ce qu'il faisait auparavant.

Ce documentaire est désormais disponible, l'occasion d'y retrouver Kanye West, A$AP Rocky ou encore son idole Pharrel Williams.