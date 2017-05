Nas et Lauryn Hill se rejoignent pour une tournée !

L'occasion d'y retrouver une star du reggae.

En 1996, les deux stars ont collaboré sur un titre devenu par la suite un hit intitulé "If I Ruled The World". Onze années plus tard, Nas et Lauryn Hill se retrouvent de nouveau non pas lors d'un titre, mais pour une tournée américaine !

Le duo commencera sa tournée le 7 septembre prochain à Chicago avant d'enchainer seize dates de plus à travers les États-Unis et le Canada. L'annonce de cette tournée s'est faite juste après que Nas a souhaité un joyeux anniversaire à cette artiste aux mille facettes sur son compte Instagram.

Malgré le fait que cette tournée soit exclusivement en Amérique du Nord, on a un petit espoir de voir ces deux légendes sur nos scènes européennes. Pour ceux déjà sur place, vous aurez l'occasion de retrouver le comédien Hannibal Buress et le reggaeman Chronixx.