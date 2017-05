Deux albums de platine en une journée pour Travis Scott !

​Travis est officiellement dans la cour des grands !

Le parcours de Travis Scott force l’admiration, et c’est aussi la preuve que le travail et la persévérance finissent par payer. En effet, il avait débuté en produisant de grosses stars, qui ne lui renvoyaient pas forcément la visibilité qu’il méritait, comme Kanye West, T.I., et bien d’autres.

Depuis, Travis a fait du chemin et a su s’imposer comme un taulier du game US. Validé par tout le monde, il lui est récemment arrivé un évènement assez improbable : ses deux premiers albums, Rodeo et Birds In The Trap Sing McKnight, ont été sacré disques de platine exactement le même jour, jeudi 22 mai 2017.

Aux Etats-Unis, un album de platine représente 1 millions d’exemplaires écoulés. Le même jour, son single Pick Up The Phone avec Young Thug a également atteint les 1 millions d’exemplaires écoulés.

De quoi bien le bosster pour la sortie très prochaine de son album commun avec Quavo, Astroworld !