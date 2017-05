Mac Miller et le $-Crew en lives du Axe Boat Festival 2017 !

Il est l'heure d'acheter vos places ci-dessous !

Les 4 et 5 août prochains, le Axe Boat ouvre ses portes pour une nouvelle édition 2017 et, comme chaque année, les organisateurs n'ont pas fait les choses à moitié.

En live des plages d'Argelès-sur-Mer, les chanceux présents sur le bateau auront la chance d'entendre la star américaine Mac Miller et le S-Crew (composé de Nekfeu, Mékra, Framal et 2Zer Washington) lors de cette folle soirée.

Pour être de la partie, il vous suffit de vous rendre sur le site du Axe Boat Festival et de réserver vos places au plus vite soit 25 euros pour la journée et 40 euros pour les deux jours.