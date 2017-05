Pour COLORS, Sopico mêle douceur et rap !

Sopico nous en fait voir de toutes les couleurs !

Sopico nous montre qu’il n’est pas là par hasard, son talent est bel et bien au rendez-vous !

Parmi les jeunes artistes de la scène française, Sopico figure dans le paysage rap et il détient un énorme potentiel, une pépite brute qui ne demande qu’à s’épanouir.

Membre de la 75ème session et du DojoKlan, le rappeur du 18 ème arrondissement a sorti un projet il y’a un près d’un an.

Aujourd’hui, on le retrouve en mode décontracte, avec le média COLORS, qui commence à prendre de plus en plus de place dans le monde du rap.

Le principe du colorshow est de promouvoir un artiste qui performe sur un fond de couleur différent selon l’originalité et l’esthétisme de chacun.

Sur un fond jaune moutarde, c’est avec une guitare et une simplicité charismatique que le jeune rappeur fait ses preuves. Le parisien nous dévoile une version acoustique en interprétant son titre « Le Hasard ou La Chance ».

Un flow posé, des rimes bien ficelées et une mélodie simple et naturelle parfaitement maitrisée. En attendant la suite de son parcours, on vous laisse découvrir le coup de coeur de la radio Generations !