2 Chainz et Travis Scott viennent de tout casser !

​Ce featuring entre les deux rappeurs est incroyable…

2 Chainz est bientôt de retour dans les backs ! C’est ce qu’il annonçait la semaine dernière, pour le plus grand plaisir de ses fans : son album ‘’Pretty Girl Like trap’’ sortira le 16 juin, soit dans un peu plus de deux semaines.

Et pour faire monter l’attente, il a dévoilé un titre en featuring. Et attention, c’est du très très lourd : en effet, c’est Travis Scott qui est venu prêter main forte à 2Chainz, pour nous livrer le titre ‘’4AM’’. Le morceau est produit par Murda Beatz, et l’ambiance est plutôt très trap mais aussi un peu planant.

On espère que le reste de l’album va être du même niveau. Et avec des feats tels que Gucci Mane, Pharrel, Drake, Quavo, Nicki Minaj et Ty Dolla Sign, on ne devrait pas être déçus ! En attendant, on vous laisse écouter cette tuerie.