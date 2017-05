Eminem prépara-t-il une réédition de ''The Eminem Show'' ?

À l'occasion du quinzième anniversaire de ce classique, Shady a fait monter la pression.

Le 26 mai 2002, le monde du rap recevait une gifle voire un high kick à la sortie de "The Eminem Show". Ecoulé à plus de vingt-sept millions d'exemplaires, cet album devenu un classique parmi les classiques continue de résonner dans les radios et dans nos têtes.

Quinze ans plus tard, la plus grande star de Détroit vient de dévoiler sur son compte Instagram une vidéo composée d'images issues de ce projet et montées sur le fameux titre "Cleaning Out My Closet".

Mais le plus intéressant dans cette publication est la légende, en effet, Eminem annonce que l'anniversaire de "The Eminem Show" arrive bientôt.

Malgré le fait que l'interprète de "Lose Yourself" soit extrêmement discret, on se doute que quelque chose de gros se prépare cependant, une réédition ? Un documentaire ? Un nouvel album ? Slim Shady est capable de tout et on attend ce cadeau avec impatience ! Soyez attentif !