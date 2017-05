Lebron James et JR Smith s’enjaillent en concert !

​Les deux basketteurs sont amateurs de gros turn up !

LeBron James est connu pour être un fan absolu de musique, et en particulier de rap. Il a fait plusieurs posts sur Instagram où on le voit écouter du très bon son, notamment du Kendrick Lamar. A quelques jours de la grande finale de la NBA, le géant a décidé de prendre un peu de bon temps, se relaxer, pour aborder sereinement ces matchs qui sont les plus importants de l’année.

En compagnie de son collègue Jr Smith, il s’est rendu au concert de Future, lors du ‘’Nobody Safe Tour’’ toujours en cours. Et ce qu’on peut dire, c’est que les deux coéquipiers se sont fait remarquer, en s’ambiançant comme jamais au milieu d’une foule conquise.

On espère qu’ils seront au même niveau de Turn Up pour les finales contre Golden State, qui commencent dès cette semaine, dans la nuit de vendredi à jeudi.