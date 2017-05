13 Block se trouve du côté de ‘’Wario’’ !

Le 13 Blo gang revient en mode Wario pour leur nouveau clip !

Les gars d’la ville sont de retour !

Alors que les artistes du 93 nous présentaient une mixtape intitulée « Ultrap » aux sonorités très bresom qui nous plonge dans le binks, 13 Block continue son parcours et vient nous mettre une autre gifle.

Le groupe de Sevran retourne Londres pour nous présenter un nouvel extrait « Wario » qui suit le clip « Kurama » dévoilé auparavant !

Dans ce clip, les princes de la trap se trouvent du côté de Wario sur une production signé Bunker Beatz, l’auteur du gros titre « Griezmann ».

Wario est le personnage maléfique et l’alter égo du héros de jeux vidéo : Mario. Dans ce titre, il prend une place importante et le quatuor de Sevran le prône haut et fort !

Venez découvrir le nouveau clip de 13 Block : Wario