Ice Cube, nouvelle signature d'Interscope !

L'occasion de sortie une réédition légendaire !

Quelle joie de signer l'un de ses artistes préférés sur son label ! John Janick, président d'Interscope, peut se réjouir d'avoir le légendaire Ice Cube dans son écurie, d'ailleurs, il n'a pas pu cacher sa joie bien longtemps : "Nous sommes ravis d'annoncer qu'Ice Cube a rejoint la famille Interscope. Il est évidemment une légende du hip-hop, mais il est beaucoup plus que ça. Cube a fourni un travail incroyable et, en tant que fan, j'ai l'honneur de l'accueillir sur le label”

Qui dit signature, dit nouveau projet, mais on n'aurait pas pensé qu'il arriverait aussi vite. En effet, le 9 juin prochain, Ice Cube dévoilera une réédition de son deuxième album "Death Certificate" sorti en octobre 1991 afin d'en célébrer les 25 ans.

En attendant les pré-commande de cette édition deluxe ce 2 juin, on vous laisse découvrir la tracklist de ce retour aux sources, rendez-vous le 9 juin prochain !

The Death Side

1. "Only One Me"

2. "Good Cop, Bad Cop"

3. "Dominate The Weak"

4. "The Funeral"

5. "The Wrong Nigga To Fuck Wit"

6. "My Summer Vacation"

7. "Steady Mobbin'"

8. "Robin Lench"

9. "Givin' Up The Nappy Dug Out"

10. "Look Who's Burnin'"

11. "A Bird In The Hand"

12. "Man's Best Friend"

13. "Alive On Arrival"On Arrival"

14. "Death"

The Life Side

15. "The Birth"

16. "I Wanna Kill Sam"

17. "Horny Lil' Devil"

18. "Black Korea"

19. "True To The Game "

20. "Color Blind"

21. "Doing Dumb Shit"

22. "Us"

23. "No Vaseline"