Keblack dévoile ''Walou'' en feat avec Niska !

Découvrez le nouveau clip de Keblack feat Niska : "Walou"

Keblack invite Niska sur son nouveau titre intitulé '' Walou'' !

L’été arrive à grands pas et quoi de mieux que de nous plonger dans une ambiance festive pour mettre tout le monde d’accord !

Avec un premier album de 18 gros titres intitulé « Premier étage », le rappeur attire autant un public rap que pop urbaine, voilà la recette !

Pour achever le game, Keblack fait appel au charo, Niska dans ce titre rythmé. Les deux artistes font équipe et nous dévoilent leur clip signé William Thomas, on y retrouve l’humoriste et l’influenceur, Jaymax accompagné de Mademoiselle Gloria.

Un clip au second degré qui se moque des profiteurs sur un son tonique.

Actuellement en concert, Keblack est en tournée dans toute la France pour présenter son projet !

On vous laisse découvrir le nouveau clip de Keblack feat Niska : "Walou"