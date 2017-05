Rohff remix ‘’Mask Off’’ !

Découvrez ‘’Mask Rohff’’, le remix du hit de Future par ROH2F !

Alors que la sortie de l’album ‘’Surnaturel’’ de Rohff est de plus en plus proche, le rappeur du 94 continue de nous dévoiler des sons petits à petits, pour faire monter l’attente chez les fans. Pour l’instant, c’est plutôt réussi puisque le titre ‘’Hors 2 Contrôle’’ a rencontré un franc succès.

Ce week-end, un nouveau son du rappeur a fuité sur le web. Il s’agit d’un remix de ‘’Mask Off’’, le tube de Future sorti en début d’année. Une belle surprise, puisque ça n’est pas forcément sur ce terrain qu’en attendait Rohff. Le titre s’appelle ‘’Mask Rohff’’, et il est plutôt efficace, légèrement egotripé, bref, on valide ! Et vous ?