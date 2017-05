Chance The Rapper ne sera jamais un politicien !

​Jamais, jamais, jamais !

Chance The Rapper est très vite devenu une des personnalités du rap game les plus appréciées et les plus influentes. Pourquoi ? Parce qu’il est très talentueux et fait de l’excellente musique, déjà. Mais aussi parce qu’il a su rester proche des gens, en s’impliquant dans la vie citoyenne de sa ville, notamment grâce à son action pour l’éducation dans les quartiers pauvres de Chicago.

Naturellement, les sites people et les gens lui ont rapidement prédit un destin politique, puisqu’aux Etats-Unis, ils adorent les stars qui deviennent des politiciens. Mais le MC a mis les choses aux claires : il ne sera jamais un politicien. ‘’Je ne me présenterai jamais pour aucune élection. Je ne suis pas là-dedans. Je pense que les politiciens sont la raison pour laquelle beaucoup de choses n’avancent pas. Il y a trop de faveurs, trop de gens qui sont prisonniers parce qu’ils veulent être réélus ou par les consignes de leurs partis’’, a-t-il expliqué au Ebony Magazine.

‘’Je pense que quand vous êtes dans ma position en tant qu’artiste, vous pouvez dire ce que vous voulez, et parlez des choses qui comptent’’, a-t-il continué. Une très belle réponse de la part du rappeur !