Bigflo et Oli annoncent un feat avec une légende américaine !

Vous n'en croirez pas vos yeux !

Les deux frangins, qu'on aime ou non, ont retourné le rap français avec la sortie de leur premier album "La cour des grands". Un succès inattendu amenant un disque de platine amplement mérité.

Après avoir disparu des écrans pendant plusieurs mois, Bigflo et Oli sont revenus sur le devant de la scène avec le premier extrait de leur nouvel album intitulé "La vraie vie".

Après avoir diffusé un second single en version audio et d'avoir lancé une nouvelle série de freestyle appelée "Insolent", les deux toulousains viennent de faire une annonce inimaginable.

En effet, comme annoncé sur leur compte Facebook, les deux frères dévoileront prochainement un titre intitulé "ça va trop vite" en featuring avec…Busta Rhymes ! Ce monstre du rap américain et ses millions d'albums vendus sera donc aux côtés de Bigflo et Oli pour un titre des plus rapides, on l'espère.