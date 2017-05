Nicki Minaj se paye des extensions de cheveux à 75 000 $ !

Ça fait chère la coupe !

Très attachée à son physique et à son apparence, Nicki Minaj est, des pieds à la tête, extrêment soignée et chaque détail compte. La plus grande rappeuse féminine fait sensation à chaque apparition, mais tout est murement réfléchi et surtout cela a un coût.

En effet, entre ses tenues plus farfelues les unes que les autres, ses formes toujours plus travaillées, la chanteuse/rappeuse soigne son image et cette fois, elle a mis le paquet.

La nouvelle compagne de Nas vient de se faire poser des extensions de cheveux naturels au prix de 75 000 $ ! Mais pourquoi un tel prix ? Tout simplement car, les cheveux sont 100% réels et viennent de la même personne. Selon certaines sources, la femme en question qui a fait don de ses cheveux a dû les laisser pousser deux fois plus longs que ceux présents sur Nicki pour avoir un tel rendu.

La jeune femme en question n'a pas été employée par la rappeuse, mais par une société capillaire bien connu. Selon cette société, la jeune indienne a dû faire un régime spécial pour ce résultat et surtout il lui aura fallu six ans pour enfin avoir les cheveux parfaits !