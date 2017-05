Hache-P revient en mode ''Fuck Toi'' !

Découvrez le nouveau clip de Hache-P: "Fuck Toi" !

Le Big Hach annonce son retour !

Après un parcours avec le groupe de Paris Sud, la MZ, c’est en solo que le rappeur reprend les commandes !

Comme à son habitude, Hache-P revient avec un clip qui surprend. L’artiste sort de sa zone de confort pour nous proposer un visuel et une production osée.

Le titre « Fuck Toi » est un extrait de son futur projet intitulé Rock’N’Roll, qui annonce la couleur de la mixtape.

Peu importe ce que les gens pensent, Hache-P transgresse les clichés.

Alors que le projet est prévu pour fin 2017, Hache-P nous offre un clip signé Peter Pan et Shems Cameron. Le Big Hach vêtu d’une veste noire et d’une bouteille de Belaire Rosé, c’est avec un flow percutant et affûté que l’artiste froisse la prod dans un manoir !

On vous laisse juger par vous-même et vous invite à découvrir le nouveau clip de Hache P « Fuck Toi »