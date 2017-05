Une médaille pour Hornet la Frappe !

​Le frelon est médaillé, enfin !

Le buzz commence à prendre sévèrement pour Hornet la Frappe ! Après des apparitions remarquées dans plusieurs featurings, notamment avec Sofiane pour ‘’Le Cercle’’ (excellente performance), il a également quelques bons hits à son actif, comme le titre ‘’Gramme 2 Peuf’’, qui comptabilise 14 millions de vues sur Youtube.

‘’Gramme 2 Peuf’’, justement, vient d’être sacré single d’or par la SNEP. Un bel accomplissement pour le rappeur, qui va pouvoir envisager la suite sereinement, en capitalisant sur une bonne fan base déjà présente.

On le félicite, et on lui donne toute la force disponible, en espérant que ça explose au grand jour.