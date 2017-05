Ariana Grande offre un magnifique soutien aux familles des victimes !

Nous ne sommes pas prêt d'oublier cette soirée…

Le 22 mai 2017, Ariana Grande se produisait en Angleterre au Manchester Arena, mais les choses ont tourné au cauchemar.

Revendiqué par Daesh, un attentat a eu lieu au même moment (proche de la salle) faisant vingt-deux morts et des dizaines de blessés. Selon une source proche d'Ariana, la chanteuse est inconsolable et a depuis le cœur en miettes. Elle n'arrive pas à croire ce qu'il s'est produit et a passé la nuit à pleurer avec ses danseurs.

Après avoir mis un terme à sa tournée européenne, la copine de Mac Miller est retournée aux États-Unis, et c'est à ce moment qu'elle a eu la meilleure des idées.

En effet, très attristée par cette attaque, l'interprète de "Side To Side" a proposé de payer l'intégralité des funérailles aux familles des victimes. Un très beau geste de sa part !