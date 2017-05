Franck Ribéry s’enjaille sur du La Fouine !

​Le footballeur a validé le dernier son de Fouiny !

Avec le projet ‘’Capital du Crime Censuré’’, La Fouine est en train de tenter un énorme quitte ou double dans le rap game : lui qui était absent du game depuis un certain temps, revient en mode très street, très gansgter, pour reconquérir sa fan base, celle de la rue. Si sa musique est très différente de celle qu’il faisait il y a deux ou trois ans, son retour semble pourtant réussi, et validé par la rue.

En tout cas, il est validé par Franck Ribery, qui a posté une vidéo où il s’enjaille très fort sur ‘’Donne-moi les sous’’ de Fouiny Baby, allant même jusqu’à faire quelques dabs. Le footballeur avait déjà validé auparavant Gradur et Booba, assez éloignés de ce que fait La Fouine. La validation doit être une belle récompense pour Fouiny, puisque les footballeurs sont devenus de vrais influenceurs sur les réseaux sociaux, et ils peuvent faire la tendance et la défaire.