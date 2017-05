Booba n'a pas validé le court-métrage de Kaaris !

Et il l'a fait savoir…

Après avoir vu Kaaris au cinéma dans "Fastlife" ou encore "Braqueur", hier, le rappeur de Sevran s'est remis dans l'acting mais sur YouTube.

Effectivement, K2A nous a balancé un court-métrage de plus de quinze minutes dans lequel il présente les visuels de "Boyz N The Hood" et "Contact".

Entouré d'acteurs plus connus comme Steve Tientcheu ou David Saracino, la performance de Kaaris, à notre plus grand étonnement, n'a pas plu à Booba.

Le DUC a balancé sur son compte Instagram un extrait du court-métrage qui montre Kaaris en pleine drague avec la serveuse. Considéré comme "le dragueur de l'abri-bus", Booba n'a pas pu se retenir de clasher de nouveau l'un de ses ennemis.

Que pensez-vous de ce clash ? Mérité ou celui de trop ?