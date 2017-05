Panama Bende : l’ascension fulgurante se confirme avec ADN !

Le collectif parisien continue leur trajet quitte à ne laisser aucune miette à la concurrence

Le groupe composé de 7 rappeurs : Ormaz, ASF, PLK, Lesram, Zeurti, Aladin135 et Elyo se complètent avec leurs palettes de flow aussi diverses que créative et concernant les membres, ils sont parmi les plus productifs du moment.

Avant de parler de leur dernier projet ADN, on vous fait un petit récapitulatif de la montée fulgurante du groupe et de leurs membres.

Le premier à avoir fait parler de lui, c’est Aladin et son premier EP gratuit « ALAHYDE » qui suscite un gros engouement autour du jeune rappeur.

Vient alors l’arrivée des Grünt 15 et 20 (session freestyle) qui à donner une visibilité des plus importantes au crew de la capitale.

Bien entouré, le Panama Bende côtoie des personnages importants du paysage rap comme la 75e session ou Grandeville Studio, passant par le collectif suisse 13sarkastik jusqu’au groupe l’Entourage.

Aujourd’hui le groupe dévoile leur deuxième projet, soit leur premier album. Celui-ci a été introduit par les clips "Fêter" et "Gros Plavon" dévoilés successivement au mois d'avril de la même année.

Un commencement plutôt réussi puisque le projet se retrouve premier au top Itunes !