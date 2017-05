Maître Gims et Booba dévoilent comment tricher sur le streaming !

​Le streaming c’est la banane du siècle…

Depuis l’apparition d’internet, le streaming prend de plus en plus de place. Des plateformes telles que Deezer ou Spotify jouent un rôle capital pour les artistes, notamment dans le rap, et certains artistes atteignent le disque d’or presque uniquement grâce à ces plateformes.

Maître Gims, qui lui n’a jamais eu besoin du streaming pour exploser les charts, vient de mettre à jour une des arnaques liées au streaming, qui fait qu’on se retrouve avec des scores hallucinants pour des rappeurs quasi-inconnus, et pas forcément toujours très bons…

Il a posté sur son compte Instagram une vidéo où on voit une armée de téléphones portables en train d’écouter des sons sur les plateformes de streaming, augmentant ainsi artificiellement les nombres de vues de chaque titre joué. La vidéo a très vite été relayée par Booba. C’est donc facile de repérer un artiste qui a acheté des vues de cette manière : il a un grand nombre de vues, mais très peu de likes, et très peu de commentaires.

En effet, les smartphones sont assez intelligents pour visionner des titres, mais pas pour liker et commenter un son ! Enfin, pas encore…