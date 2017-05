Netflix annule la série Hip-hop ‘’The Get Down’’ !

La série sur la génèse du Hip-hop ne donnera pas de suite...

Après une seule saison, la série « The Get Down » s’estompe avant même de donner une suite aux aventures des enfants du Bronx !

La série produite par le rappeur Nas et Baz Luhrmann a laissé derrière elle une masse de fan et des avis mitigés face à l’évolution de la saison et des héros de celle-ci.

On distingue un sacré paradoxe et un public scindé par les puristes qui pensent que la série manque de point historique important et une autre partie qui apprécient l’esthétisme et les décors du Bronx des 70’s ainsi que les épopées des brothers du Get Down.

Cependant, les avis se rejoignent concernant la deuxième partie de la saison, qui déroute la plupart des auditeurs à cause d’un scénario qui part dans tous les sens et qui mélange bande dessiné, règlement de comptes et dilemme.

Cependant, la série qui essaye de se rapprocher au plus de la naissance de la culture la plus populaire aujourd’hui, à vue un réel engouement et restera mythique pour un grand nombre d’amateurs de Hip-hop !

C’est avec regret que le réalisateur Baz exprime dans une lettre l’annulation et la fin définitive de la série… En effet, la série était la plus chère de l’histoire de Netflix : un coût de 120 millions de dollars, soit 7.5 millions de dollars par épisode, en gros c’est une des séries les plus chères de l’histoire !

A cela s’ajoute les problèmes d’audiences et de production qui ne permettent pas à la série de faire un tremplin au-delà du public rap.

Triste nouvelle ou réelle décision, la série The Get Down ne laisse pas indifférent.