Notorious B.I.G reste à jamais graver dans Brooklyn !

L'artiste peut remercier l'acharnement des fans.

Notorious Big est sans aucun doute la plus grande légende de New York ! Parti trop tôt, les fans ont voulu rendre l'artiste immortel par un tague des plus somptueux sur la façade d'une maison. Malheureusement, des années et des années plus tard, les propriétaires de la demeure ont voulu supprimer cette œuvre d'art au plus grand malheur des citoyens.

Le collectif associatif Spread Art NYC sont allés proposer aux propriétaires la somme de 5000 dollars afin de conserver la peinture cependant, ils ont refusé et ont demandé un loyer de 1250 dollars par mois, mais l'association ne pouvait se le permettre.

Après plusieurs jours d'acharnements, l'association a déniché de nombreux soutiens venus de toutes parts comme elle l'explique dans un post de remerciement publié sur Instagram :

"Merci Brooklyn ! Et un spécial remerciement aux propriétaires pour avoir reconnu l'importance de Biggie dans ce quartier. D'abord, nous tenons à remercier les bureaux du maire et du député pour avoir contacté et offert tous les soutiens afin de préserver cette iconique fresque. Nous voulons également remercier toutes les organisations locales pour avoir apporté leurs ressources. Nous voulons remercier toutes les entreprises pour avoir offert un soutien financier. ATLANTA a tant d'amour pour Biggie, merci TI pour avoir mis ton équipe à disposition […] Et s'il vous plaît, si vous voyez les propriétaires, REMERCIEZ les pour ce don généreux à notre communauté. Joyeux anniversaire en retard, King!!!"

Cette peinture de Notorious Big, se situant à l'intersection de Bedfort Avenue et Quincy Street à Brooklyn, restera bel et bien dans les rues de Brooklyn !